В Британии и Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ

На территории Великобритании и Северной Ирландии началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
Об этом 5 октября сообщили в Генеральном штабе.
Отмечается, что курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины и включает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.
Отмечается, что курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины и включает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.
Подчеркивается, что курс расширил существующую программу учений на территории Великобритании, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку.
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