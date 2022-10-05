В Британии и Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ

13:57 05 октября Киев, Украина

На территории Великобритании и Северной Ирландии началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.

Об этом 5 октября сообщили в Генеральном штабе.



Отмечается, что курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины и включает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

"Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники. После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск", - уточнили в Генштабе.



Подчеркивается, что курс расширил существующую программу учений на территории Великобритании, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку.