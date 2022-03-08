В Бразилии город оказался на осадном положении из-за массовой вендетты

07:59 09 Июнь Киев, Украина

В городе Манаус, в Бразилии закрыли школы и остановили транспорт, из-за мести банд наркоторговцев после убийства их главаря.

Об этом пишет The Guardian.



Как отмечается, в ходе полицейской спецоперации в субботу вечером был убит местный наркоторговец Эрик Батиста Коста.





После этого в Манаусе начался масштабный уличный террор. Бандиты взорвали 21 автомобиль, сожгли несколько автобусных станций, отделения банков, даже обстреляли полицейский участок. Горожане боятся покидать свои дома.

О пострадавших в результате этих событий не сообщается. На сегодняшний день полиция арестовала 29 человек, подозреваемых в совершении этих атак.



Насилие также осложнило проведение кампании вакцинации от коронавируса в городе.