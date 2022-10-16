В Братиславе подросток застрелил двух мужчин возле гей-бара и совершил самоубийство

08:36 14 октября Киев, Украина

В столице Словакии Братиславе 19-летний подросток открыл стрельбу возле гей-бара "Тепларен", в результате которой двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения. После этого он застрелился сам.



Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.



Перед совершением преступления 19-летний Юрай К. (его полное имя полиция не раскрывает) опубликовал в соцсетях "манифест" на 60 страниц, в котором утверждал, что мир контролировали евреи, а покончить с этим может только их убийство.



В "манифесте" он упоминает и о психологических проблемах и буллинге, с которым сталкивался. Толчком к совершению убийства назвал нападение на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч радикала Брентона Тарранта в 2019 году, в результате которого погиб 51 человек.



Через несколько часов после нападения он написал на дискуссионном форуме 4chan, где часто публикуются манифесты ультраправых и серийных убийц, что целью его нападения должен был стать премьер-министр Словакии Эдуард Гегер, но "не повезло".



Около полуночи подросток разместил в Twitter два сообщения о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. На следующий день полиция обнаружила его тело, вероятно, у центрального вокзала Братиславы.



Некоторые пользователи узнали стрелка по фотографиям и опубликовали его полное имя. Таким образом, выяснилось, что отец Юрия К. является братиславским бизнесменом, который был кандидатом на парламентских выборах от бывшей партии "Власть".



Инцидент расследует Национальное агентство по борьбе с преступностью Словакии как умышленное убийство по мотиву ненависти в отношении гомосексуалов. Правоохранители считают, что у Юрая К. не было сообщников.