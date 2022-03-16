В Ботсване обнаружен алмаз весом почти четверть килограмма

На руднике Джваненг в африканской стране Ботсване найден третий по величине алмаз в мире весом 1098 карат, а это примерно 220 граммов.
Об этом говорится в пресс-службе правительства страны.
Находка принадлежит алмазной компанией Debswana, которой совместно управляют ботсванское правительство и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers.
Об этом говорится в пресс-службе правительства страны.
Находка принадлежит алмазной компанией Debswana, которой совместно управляют ботсванское правительство и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers.
Этот "гигант" лишь немного уступил "номеру два" в списке самых крупных алмазов в истории – Lesedi La Rona (1109 карат), который тоже был найден в Ботсване шесть лет назад и продан за 53 млн долларов.
Первым в рейтинге остается легендарный "Куллинан" – этот камень в 3106 карат обнаружили в ЮАР в далеком 1905 году. Впоследствии его разделили на более мелкие камни – некоторые из них до сих пор украшают корону британской монаршей семьи.
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