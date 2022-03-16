В Ботсване обнаружен алмаз весом почти четверть килограмма

18:06 17 июня Киев, Украина





Об этом говорится в пресс-службе правительства страны.



Находка принадлежит алмазной компанией Debswana, которой совместно управляют ботсванское правительство и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers. На руднике Джваненг в африканской стране Ботсване найден третий по величине алмаз в мире весом 1098 карат, а это примерно 220 граммов.Об этом говорится в пресс-службе правительства страны.Находка принадлежит алмазной компанией Debswana, которой совместно управляют ботсванское правительство и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers.

"Выручка от продажи алмазов пойдет на национальное развитие страны", – заверили в правительстве африканской державы.

Этот "гигант" лишь немного уступил "номеру два" в списке самых крупных алмазов в истории – Lesedi La Rona (1109 карат), который тоже был найден в Ботсване шесть лет назад и продан за 53 млн долларов.



Первым в рейтинге остается легендарный "Куллинан" – этот камень в 3106 карат обнаружили в ЮАР в далеком 1905 году. Впоследствии его разделили на более мелкие камни – некоторые из них до сих пор украшают корону британской монаршей семьи.