В больших аэропортах Британии отменены десятки рейсов из-за непогоды

09:26 12 декабря Киев, Украина

В трех крупных британских аэропортах 11-12 декабря из-за сильных снегопадов отменены или отложены десятки рейсов.

Об этом сообщает BBC.

В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник.

Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.

Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту "Гатвик".

На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.