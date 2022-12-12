В больших аэропортах Британии отменены десятки рейсов из-за непогоды

В трех крупных британских аэропортах 11-12 декабря из-за сильных снегопадов отменены или отложены десятки рейсов.
Об этом сообщает BBC.
В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник.
Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.
Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту "Гатвик".
На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.
Об этом сообщает BBC.
В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник.
Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.
Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту "Гатвик".
На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.
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