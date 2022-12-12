В Болгарии задержали автобус с 70 нелегальными мигрантами

08:51 12 декабря Киев, Украина

На автомагистрали Тракия в Болгарии задержали автобус с 70 нелегальными мигрантами.

Об этом сообщили в МВД Болгарии.

Пассажирский автобус был проверен во время линейного контроля сотрудниками дорожной полиции на 265 км в направлении Софии. Сообщается, что автобус находился на стоянке после того, как незначительно пострадал в аварии.

Среди нелегалов были только мужчины. У них не было документов, но они заявили, что имеют афганское происхождение. Также с ними была двое граждан Румынии, которые и перевозили их.

По информации полиции, возраст задержанных от 13 до 38 лет. При этом, 14-ти из них была оказана медицинская помощь, так как они были истощены и ослаблены.

В отношении румынских граждан возбуждено досудебное производство.