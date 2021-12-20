В Болгарии в ДТП погибли 46 человек

07:47 24 Ноябрь Киев, Украина

В Болгарии произошло масштабное ДТП , в котором погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, еще 7 человек травмированы. Всего в автобусе находилось более 50 пассажиров и два водителя. Почти все пассажиры автобуса были гражданами Северной Македонии.

Об этом сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.



Трагедия произошла 23 ноября около часа ночи на автомагистрали "Стума" к югу от Софии. Автобус по не установленным причинам врезался в забор и опрокинулся. По сообщениям, погибших было много, поскольку в автобусе вспыхнул пожар. Когда именно произошло возгорание – до или после столкновения – также неизвестно. Дело о ДТП расследует Генеральная прокуратура Болгарии.



Почти все пассажиры автобуса были гражданами Северной Македонии, но среди жертв гражданин Сербии и гражданин Бельгии. Автобус был зарегистрирован в Скопье. Он прибыл в Болгарию из Турции и направлялся в Северную Македонию. Автокатастрофа произошла на участке трассы в холмистой местности, где аварии случаются часто. И.о. премьер-министра Болгарии Стефан Янев заявил, что глубоко потрясен произошедшим и назвал это огромной трагедией.



Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким граждан Северной Македонии, погибших в масштабном ДТП в Болгарии. Он не сообщил, есть ли среди погибших граждане Украины.