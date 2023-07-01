В Болгарии проходят военно-морские учения стран НАТО

14:11 22 июля Киев, Украина

В болгарской акватории Черного моря НАТО начало проведение ежегодных военных учений Бриз.

Об этом 22 июля сообщило издание News.bg.

Отмечается, что это первые масштабные маневры в Черном море с начала российского вторжения в Украину.



В них принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, пять самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих ВМС Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также Командования ВМС НАТО.



Как подчеркнул портал, в связи с реальной опасностью свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.