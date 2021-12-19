В Болгарии продолжаются антиправительственные протесты

В Болгарии не стихают акции, организуемые противниками существующей власти. Они требуют отставки премьер-министра и возмущены его отказом.

Участники антиправительственных протестов, которые уже 34 дня продолжаются в Болгарии, решили снова перекрыть одну из ключевых улиц болгарской столицы и перекресток в районе Софийского университета, лишь в понедельник освобожденный от палаточной блокады

Об этом было заявлено на антиправительственном митинге, который в эти минуты продолжается в центре болгарской столицы. Участники протеста выразили возмущение отказом премьер-министра Бойко Борисова подать в отставку и решили восстановить лагерь, демонтированный ими в понедельник, а также организовать там дискуссионный клуб и спортивную площадку.

На данный момент палаточные городки участников акции установлены на центральной софийской магистрали - Цариградском шоссе - в районе Орлова моста и площади Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента.

Поддержка ученых

Свою поддержку участникам протестов высказали в понедельник 170 ученых Болгарской академии наук, которые опубликовали открытое письмо, в котором подчеркивается, что "управленческий произвол правительства угрожает основам государства"

"Нарастающий управленческий произвол правительства угрожает основам нашего государства. Некомпетентные и коррупционные практики конъюнктурной коалиции привели Болгарию на самое дно всех общественных и статистических оценок", - отмечается в документе.

Ученые утверждают, что средства из европейских фондов, которые выделяются на развитие страны, расходуются безответственно и распределяются по партийным и коррупционным схемам. В критической ситуации находится образование, по результатам тестирования все больше количество школьников оказываются функционально неграмотными. Унизительным они назвали отношение к ученым, зарплата которых (в основном молодых специалистов), меньше чем зарплата уборщиц. Ученые подвергли критике действия властей в условиях распространения коронавируса.

Протесты продолжаются

В традиционном митинге и шествии, который начался в 20:00 (время совпадает с московским), принимают участие несколько тысяч человек. Протестующие забросали здание правительства помидорами и зелеными маркерами для игры в пейнтбол. А на митинге прозвучали традиционные призывы к отставке правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Позднее по центральным улицам болгарской столицы пройдет массовое шествие.

Акции протеста прошли в Варне, Бургасе, Старой Загоре, Габрове и других городах страны.

Участники протестов утверждают, что кабинет министров погряз в коррупции и за время своей работы не смог обеспечить гражданам благополучную жизнь и достойную заработную плату. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, тогда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, в них участвуют преимущественно молодые люди.

Очередное заседание правительства Болгарии пройдет в среду в режиме видеоконференции. В четверг запланировано проведение внеочередного заседание Народного собрания (парламента) страны, которое проводится по требованию депутатов оппозиционной Болгарской социалистической партии, парламентарии планируют заслушать доклад премьер-министра Бойко Борисова о ситуации в стране и необходимости актуализации бюджета.