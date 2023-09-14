В Болгарии построят новую военную базу НАТО

На территории Болгарии к 2025 году будет построена новая военная база НАТО для многонациональной боевой группы Североатлантического союза.
Об этом пишет BTA.
Как сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев во время слушаний в парламентском комитете по вопросам обороны, строительство инфраструктуры — казарм, складов для хранения техники, дорог — обойдется более чем в 100 миллионов львов (около 55 миллионов долларов США).
Министерство обороны Болгарии располагает бюджетными ресурсами для разработки проекта, часть необходимых ресурсов предоставит НАТО, уточнил Тагарев. По словам министра, решение о месте дислокации базы НАТО еще не было принято.
Отмечается, что база боевой группы должна быть готова к 2025 году. Основная часть офицеров прибудет из Италии. Боевая группа будет иметь оборонительные функции при угрозе агрессора. Около тысячи военнослужащих боевой группы находятся в Болгарии, на американской базе в Ново Село.
Об этом пишет BTA.
Как сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев во время слушаний в парламентском комитете по вопросам обороны, строительство инфраструктуры — казарм, складов для хранения техники, дорог — обойдется более чем в 100 миллионов львов (около 55 миллионов долларов США).
Министерство обороны Болгарии располагает бюджетными ресурсами для разработки проекта, часть необходимых ресурсов предоставит НАТО, уточнил Тагарев. По словам министра, решение о месте дислокации базы НАТО еще не было принято.
Отмечается, что база боевой группы должна быть готова к 2025 году. Основная часть офицеров прибудет из Италии. Боевая группа будет иметь оборонительные функции при угрозе агрессора. Около тысячи военнослужащих боевой группы находятся в Болгарии, на американской базе в Ново Село.
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