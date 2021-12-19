В Болгарии огласили результаты экзитполов выборов президента - лидирует Румен Радев

11:44 22 Ноябрь Киев, Украина

Пророссийский лидер Болгарии Румен Радев вновь избран президентом.



Итоги голосования окончательно еще не подведены, однако по данным экзитполов с избирательных участков, нет сомнений в победе Радева – он набрал около 67% голосов. Его основной конкурент Анастас Герджиков набрал не более 33%.