Пророссийский лидер Болгарии Румен Радев вновь избран президентом.
Итоги голосования окончательно еще не подведены, однако по данным экзитполов с избирательных участков, нет сомнений в победе Радева – он набрал около 67% голосов. Его основной конкурент Анастас Герджиков набрал не более 33%.
Явка на данные президентские выборы составила около 30%.
Отметим, зарубежные политологи склонны считать Румена Радева сторонником политики российского президента Владимира Путина. После оккупации украинского полуострова Россией в 2014 году Радев констатировал факт принадлежности Крыма к РФ.
Также Радев всегда настаивал, что у Софии не может быть вражды с Москвой. Он подчеркивал важность российско-болгарского диалога, а политику введения новых антироссийских санкций из-за Крыма считал несправедливой.
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