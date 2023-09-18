В Болгарии на побережье нашли дрон со взрывчаткой

В Болгарии на побережье Тюленово обнаружили дрон неизвестного происхождения. Его нашли случайно поздно вечером в воскресенье, 17 сентября.
Об этом сообщает novinite.com.
По данным ресурса, речь идет о беспилотнике со взрывчатым устройством.
Каким образом дрон оказался на болгарском берегу — упал ли с воздуха или его смыло течением — неизвестно. О принадлежности дрона
По данным ресурса, речь идет о беспилотнике со взрывчатым устройством.
Каким образом дрон оказался на болгарском берегу — упал ли с воздуха или его смыло течением — неизвестно. О принадлежности дрона
информации тоже нет. Сигнал о находке поступил на номер экстренной службы 112. В настоящее время территория на побережье оцеплена.
Мэр муниципалитета Шабла Мариан Жечев объяснил, что ожидается прибытие группы из Министерства обороны.
На вопрос, известно ли происхождение беспилотника, мэр Шабли отметил, что "из того, что видно издалека, это один из тех, кто использовался на войне в Украине".
В командовании Военно-морских сил Радио Варна сообщили, что группа поиска неразорванных боеприпасов сейчас направляется в Тюленово. В ВМС уточнили, что для них самое важное – это безопасность, поэтому мина будет обезврежена на месте или отбуксирована в другое место, где ее можно безопасно уничтожить. Позже будет обнародована официальная информация штаба ВМС по делу.
Находка расположена прямо у поселочной пристани.
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