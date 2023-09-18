В Болгарии на побережье нашли дрон со взрывчаткой

12:16 18 сентября Киев, Украина

В Болгарии на побережье Тюленово обнаружили дрон неизвестного происхождения. Его нашли случайно поздно вечером в воскресенье, 17 сентября.

Об этом сообщает novinite.com.



По данным ресурса, речь идет о беспилотнике со взрывчатым устройством.



Каким образом дрон оказался на болгарском берегу — упал ли с воздуха или его смыло течением — неизвестно. О принадлежности дрона

информации тоже нет. Сигнал о находке поступил на номер экстренной службы 112. В настоящее время территория на побережье оцеплена.

Мэр муниципалитета Шабла Мариан Жечев объяснил, что ожидается прибытие группы из Министерства обороны.

"Вчера вечером около 21:30 мне поступил звонок о том, что волнами вынесен подобный объект. По состоянию на 22:10 минувшей ночью территория перегорожена. Есть приказ оцепить территорию для защиты жизни и здоровья людей, проживающих в этом районе, до прибытия руководства Минобороны", - отметил Жечев.

На вопрос, известно ли происхождение беспилотника, мэр Шабли отметил, что "из того, что видно издалека, это один из тех, кто использовался на войне в Украине".



В командовании Военно-морских сил Радио Варна сообщили, что группа поиска неразорванных боеприпасов сейчас направляется в Тюленово. В ВМС уточнили, что для них самое важное – это безопасность, поэтому мина будет обезврежена на месте или отбуксирована в другое место, где ее можно безопасно уничтожить. Позже будет обнародована официальная информация штаба ВМС по делу.



Находка расположена прямо у поселочной пристани.