В Берлине обнаружили исторический тоннель

В процессе строительства в Берлине, столице Германии, был обнаружен тоннель, связанный с историей Германской Демократической Республики (ГДР) и использовавшийся для побега на территорию Федеративной Республики Германия (ФРГ).
Информация об этом появилась в Berliner Zeitung.
Тоннель был обнаружен на границе районов Митте и Веддинг в Берлине и имеет очень небольшие размеры - всего 50 см ширины и 70 см высоты.
Представители Государственного ведомства по охране памятников сообщили, что существование этого тоннеля было известно, однако геофизические исследования позволили установить его глубину.
Интересно отметить, что тоннель был создан в период существования Берлинской стены, разделявшей город в период разделения Германии.
Строители, обнаружившие тоннель, заявили о своем намерении не разрушать его или заливать бетоном, а вместо этого заполнить его жидким грунтом.
Вторая мировая война привела к разделению Берлина между союзниками. Западная часть контролировалась странами Запада, а восточная часть находилась под контролем Советского Союза.
Берлинская стена была построена для предотвращения эмиграции жителей из социалистической части города в демократические районы. Стена существовала с 1961 по 1989 год.
Информация об этом появилась в Berliner Zeitung.
Тоннель был обнаружен на границе районов Митте и Веддинг в Берлине и имеет очень небольшие размеры - всего 50 см ширины и 70 см высоты.
Представители Государственного ведомства по охране памятников сообщили, что существование этого тоннеля было известно, однако геофизические исследования позволили установить его глубину.
Интересно отметить, что тоннель был создан в период существования Берлинской стены, разделявшей город в период разделения Германии.
Строители, обнаружившие тоннель, заявили о своем намерении не разрушать его или заливать бетоном, а вместо этого заполнить его жидким грунтом.
Вторая мировая война привела к разделению Берлина между союзниками. Западная часть контролировалась странами Запада, а восточная часть находилась под контролем Советского Союза.
Берлинская стена была построена для предотвращения эмиграции жителей из социалистической части города в демократические районы. Стена существовала с 1961 по 1989 год.
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