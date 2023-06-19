В Берлине обнаружили исторический тоннель

12:35 18 июня Киев, Украина

В процессе строительства в Берлине, столице Германии, был обнаружен тоннель, связанный с историей Германской Демократической Республики (ГДР) и использовавшийся для побега на территорию Федеративной Республики Германия (ФРГ).

Информация об этом появилась в Berliner Zeitung.

Тоннель был обнаружен на границе районов Митте и Веддинг в Берлине и имеет очень небольшие размеры - всего 50 см ширины и 70 см высоты.

Представители Государственного ведомства по охране памятников сообщили, что существование этого тоннеля было известно, однако геофизические исследования позволили установить его глубину.

Интересно отметить, что тоннель был создан в период существования Берлинской стены, разделявшей город в период разделения Германии.

Строители, обнаружившие тоннель, заявили о своем намерении не разрушать его или заливать бетоном, а вместо этого заполнить его жидким грунтом.

Вторая мировая война привела к разделению Берлина между союзниками. Западная часть контролировалась странами Запада, а восточная часть находилась под контролем Советского Союза.

Берлинская стена была построена для предотвращения эмиграции жителей из социалистической части города в демократические районы. Стена существовала с 1961 по 1989 год.