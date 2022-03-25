В белорусских школах прошел единый информационный час по методичке Кремля

17:38 25 марта Киев, Украина

В четверг 24 марта в Беларуси прошел единый информационный час, посвященный в первую очередь событиям в Украине . На нем школьникам хотели рассказать про миролюбивую политику Беларуси и сформировать «уверенность в мирном разрешении международной напряженности у границ Республики Беларусь».

Об этом сообщает белорусское издание Зеркало.



«Фото разрушенного Харькова — это вранье, снимки Бейрута»

Читательница, которая учится в 74-й гимназии в Минске, рассказывает, что вчера в актовом зале собирали всех старшеклассников. Им говорили про нейтральную позицию Беларуси в «спасательной операции», что информации в телеграм-каналах верить нельзя, а фото разрушенного Харькова на самом деле фото Бейрута. Еще сравнили гимны Беларуси, Франции и Украины — и сравнение оказалось якобы в нашу пользу. Ведь в белорусском гимне прямо сказано: «беларусы — мірныя людзі», а у других стран акценты на войну и борьбу за свои права.

Вот так школьница описала атмосферу в зале: «Кто-то молчал, кто-то прикалывался, пока мужчина на сцене стоял и не понимал шуток, кто-то вздыхал от понимания, какую ложь нам пытаются вбить в голову».



Похожая риторика звучала в 61-й гимназии Минска. По словам читательницы, которая учится там в старших классах, информационный час начался с зачитывания информации о принятии новой Конституции. После разговор был о том, что происходящее в Украине — это война НАТО с Россией, и поэтому «Россия все правильно делает — защищается от Запада». Еще показали видео ОНТ и Fox News, рассказывает девушка. Точного содержания она не помнит, но добавляет: «Что-то пророссийское».



Говорили и про фейки, про то, что всему верить сейчас нельзя, продолжает школьница. Но сами учащиеся к такой информации относятся довольно критично: «Большинство все понимает с 2020 года, и знает, что подобную пропаганду нужно просто пересидеть. Почти все ребята из моего класса выкладывали что-то в сториз в поддержку Украины».



В 115-й школе в Минске школьникам говорили схожие вещи, рассказывает читатель, но главной темой стала миролюбивая политика нашей страны. Там подчеркнули, утверждает учащийся, что Беларусь — мирная страна, которая не принимает участия в этой войне, информация про снаряды с нашей территории — фейк, а белорусские военные точно не будут воевать в Украине.



Просто разговорами здесь не ограничились: придумали активность. Собеседник рассказывает, что каждому ученику дали голубя с оливковой ветвью и сказали поменяться с соседом по парте, говоря при этом добрые слова. Сам читатель делать этого не стал.



В одном из средних классов школы № 31 Могилева информационный час начали с темы Хатыни, рассказывает нам читательница, а потом плавно перешли к теме войны Украины и России.

«Нам говорили, что Хатынь подожгли по приказу Степана Бандеры, который был украинским предателем, а теперь Зеленский сделал его героем Украины», — продолжает девушка. Звучали многие тезисы с государственного телевидения: «Россия должна освободить Украину от фашистов», «без России мы не проживем», «российская армия стреляет только по военным», а в роддоме в Мариуполе «не было рожениц и все это фейк».

На все это никто из школьников не возражал, но самой собеседнице слушать подобное было неприятно: родные девушки живут в Украине и теперь прячутся в подвалах.



Интересно, что про войну в Украине вчера пытались объяснить даже первоклашкам. Об этом рассказала читательница издания Зеркало, дочь которой учится в одной из школ в Дзержинском районе:

«Вечером ребенок пытался донести мне плохо понятные для него факты о Бандере и проводил аналогию с событиями нашего времени. Мол, российские солдатики спасают людей Украины от вот таких плохих дядей, как этот поджигатель детей. А наши белорусские солдатики им во всем помогают». Услышав такое от дочери, собеседница всерьез задумалась о переводе девочки в другую школу.

Про войну в Украине рассказывали и дочери читательницы, которая учится в седьмом классе в одной из школ Минского района. Кроме уже привычных фраз про миролюбие Беларуси, «спецоперацию против нацистов» и фейки в интернете там еще объяснили, почему войска России на нашей территории, говорит собеседница. Педагог заявил, что мы просто не можем их выгнать, так как Россия нам «родная». К тому же вначале учительница сказала, что выслушает мнение каждого, но когда один из учеников стал возражать, ему предложили «замолчать сейчас же и не лезть в политику». Правда, в 10 классе той же школы, в которой у читательницы учится сын, никакого информационного часа вчера не было.



«Дружба и добрососедство — это главное»

Про войну в Украине на этом информационном часу говорили не везде: в некоторых школах, кажется, попытались просто рассказали про важность «мира во всем мире».



Такое, например, говорили учащимся 20-й школы Минска. Учеников средней и старшей школы там собрали в актовом зале.

«Рассказ начали с воспоминаний о том, через сколько войн прошла Беларусь, — рассказывает читательница, которая учится в этой школе. — Напоминали, что наш народ и наша территория всегда страдали во всех конфликтах».

Школьникам говорили о концлагерях, показывали фото, объясняли, что мы сейчас живем в мирное время и это нужно ценить. Один раз упомянули, что «некоторые страны и в наши дни находятся в напряженной ситуации», продолжает читательница, но в качестве примера привели не Украину. Завершился информационный час мыслью о том, что «дружба и добрососедство — это главное».



В 101-й школе Минска темы войны в Украине тоже не касались, говорит отец школьницы, которая там учится. По крайней мере, в классе его дочери.



«Ничего из рекомендованного плана я не зачитывала»

Кроме школьников и их родителей изданию писали и учителя, которые вчера не проводили информационные часы по заданной теме. Например, читательница, которая работает в одной из Минских школ, рассказала, что не зачитывала детям ничего В 101-й школе Минска темы войны в Украине тоже не касались, говорит отец школьницы, которая там учится. По крайней мере, в классе его дочери.Кроме школьников и их родителей изданию писали и учителя, которые вчера не проводили информационные часы по заданной теме. Например, читательница, которая работает в одной из Минских школ, рассказала, что не зачитывала детям ничего из рекомендованного плана

«Мы поговорили про многонациональность нашей страны, про итоги переписи населения, рисовали плакаты на тему мира», — говорит собеседница. Но, по ее словам, если бы кто-то из администрации пришел на урок, «пришлось бы что-то говорить».

Тоже самое рассказала еще одна учительница, работающая в столичной школе. Вчерашний информационный час она провела, но тему войны в Украине никак не затрагивала. К тому же, собеседница убеждена, что «никто в школе не обсуждал войну».

«Мне известно мнение многих моих коллег о ситуации в Украине, и даже если бы были рекомендации сверху, противоречившие их мнению, большинство отказалось бы говорить детям неправду», — резюмировала собеседница.