19:21 10 Февраль Киев, Украина

В среду Белый дом публично оказал давление на Иран , чтобы тот быстро возобновил ядерное соглашение с Ираном 2015 года, заявив, что вернуться к соглашению будет невозможно, если сделка не будет заключена в течение нескольких недель.

«Наши переговоры с Ираном достигли критической точки», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что спецпосланник США по Ирану Роб Малли вернулся в Вену для непрямых переговоров с Ираном с обеих сторон о возобновлении соблюдения пакта.

«Сделка, которая решает основные проблемы всех сторон, находится в поле зрения, но если она не будет достигнута в ближайшие недели, продолжающиеся ядерные достижения Ирана сделают невозможным для нас возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — сказала она.

Комментарии Псаки перекликаются с комментариями высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, который 31 января заявил журналистам, что «у нас осталось всего несколько недель», чтобы возобновить действие соглашения.



В соответствии с СВПД, достигнутым в июне 2015 года, Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций США, которые ослабили экономику Ирана.



Бывший президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, заявив, что она не смогла остановить поддержку Ираном региональных марионеток и слишком сильно ослабила санкции Тегерана за ядерные ограничения. Затем он восстановил санкции США, что побудило Иран год спустя начать нарушать ядерные ограничения соглашения.