В Белом доме заявили о близости США и Ирана к возвращению в СВПД

В среду Белый дом публично оказал давление на Иран, чтобы тот быстро возобновил ядерное соглашение с Ираном 2015 года, заявив, что вернуться к соглашению будет невозможно, если сделка не будет заключена в течение нескольких недель.
Комментарии Псаки перекликаются с комментариями высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, который 31 января заявил журналистам, что «у нас осталось всего несколько недель», чтобы возобновить действие соглашения.
В соответствии с СВПД, достигнутым в июне 2015 года, Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций США, которые ослабили экономику Ирана.
Бывший президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, заявив, что она не смогла остановить поддержку Ираном региональных марионеток и слишком сильно ослабила санкции Тегерана за ядерные ограничения. Затем он восстановил санкции США, что побудило Иран год спустя начать нарушать ядерные ограничения соглашения.
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