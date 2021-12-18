В Белом доме пройдет первая пресс-конференция Байдена в должности президента

Сегодня в Белом доме Джозеф Байден проведет свою первую в должности президента США пресс-конференцию.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства демократа - самый длительный за последние сто лет срок с момента инаугурации до встречи с прессой. Обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.
Так, из-за пандемии коронавируса в Восточный зал Белого дома приглашены лишь 30 журналистов. Байден ожидает, что прессой будут затронуты такие вопросы, как пандемия, мигрантский кризис и вывод войск из Афганистана.
По данным телеканала, сам же президент готовится объявить о новой цели вакцинации в США.
Также о подготовке главы Белого дома к общению с журналистами рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.
Отмечается, что мероприятие состоится на 65 день президентства демократа - самый длительный за последние сто лет срок с момента инаугурации до встречи с прессой. Обычно американские лидеры созывали пресс-конференции в первые 40 дней пребывания в должности.
Так, из-за пандемии коронавируса в Восточный зал Белого дома приглашены лишь 30 журналистов. Байден ожидает, что прессой будут затронуты такие вопросы, как пандемия, мигрантский кризис и вывод войск из Афганистана.
По данным телеканала, сам же президент готовится объявить о новой цели вакцинации в США.
Также о подготовке главы Белого дома к общению с журналистами рассказала его пресс-секретарь Джен Псаки.
Ранее Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к COVID-вакцине. По его словам, к указанному сроку страна будет иметь 600 миллионов доз препаратов.
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