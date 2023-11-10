В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября

16:59 10 ноября Киев, Украина

Президент США Джо Байден 15 ноября встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Главы государств обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции.

Об этом во время общения с журналистами сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, передает Associated Press.



Кроме того, Байден во время встречи с Си Цзиньпином хочет поднять тему возобновления контактов по линии военных.

"Можно ожидать, что президент на встрече обсудит параметры такой коммуникации", - отметил представитель Белого дома.

Чиновник подчеркнул, что Байден предан шагам по возобновлению контактов между военными США и Китая и, как ожидается, на следующей неделе об этом будет сказано подробнее.



В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.