В Белграде выстроились стометровые очереди иностранцев, приехавших на бесплатную вакцинацию

11:31 29 Март Киев, Украина

Огромные очереди приехавших иностранцев за бесплатной вакциной выстроились не только перед пунктом вакцинации, но и на пограничных пунктах с Сербией.

Об этом сообщает Klix.



Жители Боснии, Черногории и Северной Македонии выстраивались в длинные очереди перед главным центром вакцинации.



Очереди из автомобилей наблюдались и на пограничных переходах с Сербией.



По словам директора Офиса по вопросам IТ и электронного правительства Михайла Йовановича, за три дня в Сербии прививали более 22 000 иностранцев.