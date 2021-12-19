В Белграде выстроились стометровые очереди иностранцев, приехавших на бесплатную вакцинацию

Огромные очереди приехавших иностранцев за бесплатной вакциной выстроились не только перед пунктом вакцинации, но и на пограничных пунктах с Сербией.
Об этом сообщает Klix.
Жители Боснии, Черногории и Северной Македонии выстраивались в длинные очереди перед главным центром вакцинации.
Очереди из автомобилей наблюдались и на пограничных переходах с Сербией.
По словам директора Офиса по вопросам IТ и электронного правительства Михайла Йовановича, за три дня в Сербии прививали более 22 000 иностранцев.
Жители Боснии, Черногории и Северной Македонии выстраивались в длинные очереди перед главным центром вакцинации.
Очереди из автомобилей наблюдались и на пограничных переходах с Сербией.
По словам директора Офиса по вопросам IТ и электронного правительства Михайла Йовановича, за три дня в Сербии прививали более 22 000 иностранцев.
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