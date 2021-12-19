В Белграде выстроились стометровые очереди иностранцев, приехавших на бесплатную вакцинацию

11:31 29 Март Киев, Украина

Огромные очереди приехавших иностранцев за бесплатной вакциной выстроились не только перед пунктом вакцинации, но и на пограничных пунктах с Сербией.
Об этом сообщает Klix.

Жители Боснии, Черногории и Северной Македонии выстраивались в длинные очереди перед главным центром вакцинации.

Очереди из автомобилей наблюдались и на пограничных переходах с Сербией.

По словам директора Офиса по вопросам IТ и электронного правительства Михайла Йовановича, за три дня в Сербии прививали более 22 000 иностранцев.
"Вакцинация иностранцев никоим образом не мешала вакцинации граждан Сербии, поскольку больше 28 000 наших граждан были вакцинированы за тот же период вакцинами Спутник V, Sinopharm и Pfizer", - сказал он.