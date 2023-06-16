В Белгородской области заявили о массированном обстреле
10:00 31 мая Киев, Украина
Губернатор Белгородской области россии вячеслав гладков заявил о массированном ночном ударе
по Шебекино
. По его словам, есть раненые. В области из двух округов начинают эвакуировать детей.
"Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар", - заявил гладков.
Он также сообщил, что в области начинается эвакуация детей из двух округов.
"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Пытаюсь сейчас съездить их провести", — написал губернатор Белгородщины.
По его словам, травмированы четыре человека, двое из которых доставлены в больницу.
"Снарядами "Града" выбиты окна, иссечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Разные повреждения имеют 12 автомобилей", - заявил гладков.
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