10:00 31 мая Киев, Украина

Губернатор Белгородской области россии вячеслав гладков заявил о массированном ночном ударе по Шебекино . По его словам, есть раненые. В области из двух округов начинают эвакуировать детей.

"Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар", - заявил гладков.

Он также сообщил, что в области начинается эвакуация детей из двух округов.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Пытаюсь сейчас съездить их провести", — написал губернатор Белгородщины.

По его словам, травмированы четыре человека, двое из которых доставлены в больницу.