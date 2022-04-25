В Бельгии застряли тысячи элитных авто, предназначенных для рф

В порту города Зебрюгге в Бельгии из-за санкций, наложенных в отношении россии после вторжения в Украину, застряли около восьми тысяч дорогих авто, в частности, последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes.
Как сообщает The Wall Street Journal, автомобили прибыли в Бельгию в первых числах апреля из Азии. Их планировали отправить в Россию, но автомобили попали под запрет на роскошь, который ввели страны Евросоюза. В рамках этих санкций в Россию из ЕС запрещено ввозить автомобили стоимостью больше 50 тысяч евро.
Как сообщает The Wall Street Journal, автомобили прибыли в Бельгию в первых числах апреля из Азии. Их планировали отправить в Россию, но автомобили попали под запрет на роскошь, который ввели страны Евросоюза. В рамках этих санкций в Россию из ЕС запрещено ввозить автомобили стоимостью больше 50 тысяч евро.
Он сказал, что не знает, кто является покупателем автомобилей в России или кто ими владел на момент перевозки.
Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей, через который проходит более двух миллионов машин в год. Представители порта сообщили, что для проверки заблокировали больше одной тысячи контейнеров, предназначенных для России, и похожие проблемы есть у ряда других экспортных центров по всей Европе.
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