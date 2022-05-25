В Бельгии разоблачены главари крупнейшего наркокартеля

21:55 21 декабря Киев, Украина

Сотрудники бельгийской и немецкой полиции задержали граждан Албании и Латвии, которые являлись крупнейшими наркобаронами Европы.

Об этом сообщает Deutsche Welle, 21 декабря.



Среди задержанных — 34-летний гражданин Албании и 35-летний гражданин Латвии, которые, по данным следствия, не только возглавляли группировку, но и являлись связующими звеньями между южноамериканскими наркокартелями и скупщиками кокаина в Европе.



В ходе операции также конфисковано несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина.



Расследование начали после того, как нашли почти 200 килограммов кокаина в десяти баварских супермаркетах в 2017 году.



Группировка переправляла кокаин из Эквадора в Германию в коробках для бананов по морю. Из Гамбурга груз перевозили на фурах в парники для дозревания. Преступники вламывались туда и забирали кокаин из коробок для бананов. В 2018 году в рамках этого дела было осуждено 18 человек.