В Бельгии приняли закон о предотвращении фемицида

Палата представителей Бельгии приняла закон о предотвращении фемицида*, главная цель которого - ограничить насилие против женщин в стране.
Об этом сообщило издание The Brussels Time.
Закон закрепляет юридическое определение фемицида, под которым понимают умышленное убийство женщин из-за их пола:
- убийство знакомых женщин – например, совершенное текущим или бывшим партнером;
- убийство незнакомых женщин - убийство секс-работницы клиентом;
- непрямой фемицид – гибель женщины из-за принудительного аборта;
- убийство по ненависти непосредственно по гендерному признаку.
Кроме того, понятие также включает понятие гендерно обусловленного убийства, которое будут применять к преступлениям против лиц, представляющих ЛГБТК+.
Текст также обеспечит сбор статистических данных о фемициде и обеспечит подготовку полицейских и судей для работы со случаями насилия над женщинами.
Текст также обеспечит сбор статистических данных о фемициде и обеспечит подготовку полицейских и судей для работы со случаями насилия над женщинами.
По данным блога Stop Feminicide, отслеживающего сообщения в СМИ об убийствах женщин, с начала года в Бельгии было по меньшей мере 17 жертв фемицида. В 2022 году было по меньшей мере 24 жертвы.
*Фемицид — наименование преступлений на почве ненависти по признаку пола и гендера, широко определяемый как преднамеренное убийство женщин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии