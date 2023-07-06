В Бельгии приняли закон о предотвращении фемицида

18:34 06 июля Киев, Украина

Палата представителей Бельгии приняла закон о предотвращении фемицида* , главная цель которого - ограничить насилие против женщин в стране.

Об этом сообщило издание The Brussels Time.

"Это исторический поворотный момент в борьбе с гендерным насилием в Бельгии", - говорится в пресс-релизе государственного секретаря по вопросам гендерного равенства Мари-Колин Леруа.

Закон закрепляет юридическое определение фемицида, под которым понимают умышленное убийство женщин из-за их пола:

убийство знакомых женщин – например, совершенное текущим или бывшим партнером;

убийство незнакомых женщин - убийство секс-работницы клиентом;

непрямой фемицид – гибель женщины из-за принудительного аборта;

из-за принудительного аборта; убийство по ненависти непосредственно по гендерному признаку.

Кроме того, понятие также включает понятие гендерно обусловленного убийства, которое будут применять к преступлениям против лиц, представляющих ЛГБТК+.



Текст также обеспечит сбор статистических данных о фемициде и обеспечит подготовку полицейских и судей для работы со случаями насилия над женщинами.

"Важно бороться, но также важно праздновать победы", - сказала по этому поводу соавтор закона и депутат Сара Шлиц.

По данным блога Stop Feminicide, отслеживающего сообщения в СМИ об убийствах женщин, с начала года в Бельгии было по меньшей мере 17 жертв фемицида. В 2022 году было по меньшей мере 24 жертвы.

*Фемицид — наименование преступлений на почве ненависти по признаку пола и гендера, широко определяемый как преднамеренное убийство женщин.