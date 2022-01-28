В Бельгии начнут выдавать паспорта с героями комиксов

14:09 28 Январь Киев, Украина





На страницах нового паспорта появятся репортер Тинтин, синие гномы Смурфы, ковбой Счастливчик Люк, выдуманное создание Марсупилами, а также персонажи сай-фай приключений «Блейка и Мортимера».



Новый паспорт будет более безопасен благодаря персонализированным системам защиты, говорит Софи Вильмес. Телеканал RTBF отмечает, что в паспорте нового образца будут 48 защитных элементов вместо 24. В Бельгии с 7 февраля 2022 начнут выдавать новые паспорта с изображениями персонажей национальных героев комиксов, сообщает глава МИД страны Софи Вильмес.На страницах нового паспорта появятся репортер Тинтин, синие гномы Смурфы, ковбой Счастливчик Люк, выдуманное создание Марсупилами, а также персонажи сай-фай приключений «Блейка и Мортимера».Новый паспорт будет более безопасен благодаря персонализированным системам защиты, говорит Софи Вильмес. Телеканал RTBF отмечает, что в паспорте нового образца будут 48 защитных элементов вместо 24.

Также по ее словам, более узнаваемый дизайн внутри паспорта чествует культурное наследие страны.



Бельгийскими паспортами старого образца можно будет пользоваться до истечения срока их действия. Новые паспорта будут действовать сроком семь лет для взрослых, и пять – для людей до 18 лет.