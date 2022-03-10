В Беларуси YouTube-канал "вДудь" признан экстремистским

09:51 10 Март Киев, Украина

Информационная продукция YouTube-канала "вДудь" признана экстремистскими материалам в Беларуси, сообщил ГУБОПиК МВД.

Решение было принято судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД.



В сообщении отмечено, что речь идет о трех видео-роликах канала "вДудь": "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа".



В частности, первый ролик - это интервью с белорусским комиком Славой Комиссаренко, второй - фильм "Как жить, если лишают родины" о белорусских эмигрантах, и третий – интервью со Степаном Путило, создателем признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA.





