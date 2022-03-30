В беларуси запретили вывозить базовые продукты

08:17 30 марта Киев, Украина

Правительство Беларуси временно запретило вывоз из республики отдельных видов товаров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны 28 марта.



Постановление вводит запрет на вывоз риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий.



Отмечается, что мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также для соблюдения продовольственной безопасности Беларуси.



Действие документа не распространяется:



- на товары, вывозимые за пределы страны для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов;

- на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

- на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.



Постановление будет действовать в течение трех месяцев.



Напомним, 12 марта в Беларуси продлили на шесть месяцев введенный ранее временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и прочих злаков, а также семян рапса вне зависимости от страны происхождения.