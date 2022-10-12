В беларуси зафиксировали переброс военной техники к границам Украины

В белорусский Ельск, граничащий с Украиной, отправили дополнительную колонну военной техники якобы для учений.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
Дополнительным подтверждением этого являются данные об отмене занятий в музыкальной школе, которая располагается напротив этих зданий. Кроме того, во дворе здания ГАИ было замечено скопление милиционеров с автоматами.
Сообщается, что 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники. В связи с этим всем организациям поручили запретить своим работникам держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.
Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.
Сообщается, что 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники. В связи с этим всем организациям поручили запретить своим работникам держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части.
Расстояние от Ельска до границы с Украиной составляет менее 17 км.
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