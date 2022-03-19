В Беларуси задержано 523 человека. Тихановская объявила о начале Народной забастовки

12:08 26 октября Киев, Украина

В канун Народного Ультиматума практически во всех областных центрах Беларуси собрались тысячи митингующих, основной идеей которых было добиться от Александра Лукашенка выполнения условий данного Народного ультиматума.



По утверждению МВД Беларуси, в Минске протестующие «бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД», после чего к ним применили спецсредства «для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров».



Протестные акции состоялись во всех областных центрах Беларуси. По данным МВД, в Минске протестующие подожгли автомобильные покрышки. А в Гродно и в Лиде участников акции протеста пришлось разгонять слезоточивым газом.



25 октября в Минске прошел масштабный марш оппозиции, на котором белорусы требовали от Александра Лукашенко выполнения Народного ультиматума.



Перед началом марша силовики стянули спецтехнику в центр белорусской столицы. В Минске начались проблемы с интернетом и закрыли несколько центральных станций метро.



26 октября истек срок Народного ультиматума. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале Народной забастовки.