В беларуси задержали родственника добровольца, который погиб, защищая Украину

11:40 01 ноября Киев, Украина

По данным мониторинговой группы, в беларуси силовики задержали родственника белорусского добровольца, который погиб, защищая Украину от российских захватчиков.



Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



В частности, сообщается, что белорусские силовики задержали родственника погибшего в Украине бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.



Его задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признаётся", что был подписан на "экстремистские" ТГ-каналы.