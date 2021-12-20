В Беларуси задержали 11 человек, написавших комментарии о смерти российских десантников

Белорусские силовики задержали 11 человек за "кощунственные и оскорбительные" комментарии в связи с гибелью российских военных.
Об этом сообщили в МВД республики.
Случай, о котором якобы оставляли комментарии в сети задержанные произошел в ноябре. Тогда двое российских десантников из-за сильного ветра и, как следствие, деформации купола парашюта погибли во время совместных учений в Гродненской области.
Задержанные белорусы, уже находящиеся в изоляторе, стали фигурантами дела, возбужденного по уголовной статье 130 УК РБ о разжигании социальной розни. Такие действия, согласно законам республики, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Силовики сообщили, что установили личности 50 человек, комментировавших случай в сети, но место нахождения большей части из них еще устанавливают. Комментаторов белорусские силовики в сообщении назвали "социально неустроенными лицами, которые не реализовали себя в жизни, безработными, хроническими алкоголиками, ранее судимыми".
С начала массовых протестов белорусские власти активно формируют негативный образ несогласных с ними, называя их, в частности, пьяницами, и таким образом якобы оправдывая насилие в отношении граждан. В сентябре прошлого года МВД страны даже обнародовало записи телефонных звонков якобы "простых законопослушных граждан", которые жаловались на протестующих и призвали ОМОН расстреливать митингующих.
Также в последнее время в Беларуси участились задержания людей, которые оставляют в сети комментарии по некоторым событиям. В октябре силовики задержали около 150 человек за то, что комментировали новость об убийстве кадебовца.
Об этом сообщили в МВД республики.
Случай, о котором якобы оставляли комментарии в сети задержанные произошел в ноябре. Тогда двое российских десантников из-за сильного ветра и, как следствие, деформации купола парашюта погибли во время совместных учений в Гродненской области.
Задержанные белорусы, уже находящиеся в изоляторе, стали фигурантами дела, возбужденного по уголовной статье 130 УК РБ о разжигании социальной розни. Такие действия, согласно законам республики, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Силовики сообщили, что установили личности 50 человек, комментировавших случай в сети, но место нахождения большей части из них еще устанавливают. Комментаторов белорусские силовики в сообщении назвали "социально неустроенными лицами, которые не реализовали себя в жизни, безработными, хроническими алкоголиками, ранее судимыми".
С начала массовых протестов белорусские власти активно формируют негативный образ несогласных с ними, называя их, в частности, пьяницами, и таким образом якобы оправдывая насилие в отношении граждан. В сентябре прошлого года МВД страны даже обнародовало записи телефонных звонков якобы "простых законопослушных граждан", которые жаловались на протестующих и призвали ОМОН расстреливать митингующих.
Также в последнее время в Беларуси участились задержания людей, которые оставляют в сети комментарии по некоторым событиям. В октябре силовики задержали около 150 человек за то, что комментировали новость об убийстве кадебовца.
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