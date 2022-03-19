В Беларуси выявили "индийский" штамм коронавируса

12:40 23 июня Киев, Украина

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава в среду, 23 июня.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2, выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19, показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта (Дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что „индийский вариант коронавируса“ выявлен в Беларуси", - сказано в сообщении.

При этом циркуляция этого варианта в других регионах страны пока не установлена. Теперь специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARs-CoV-2.

"Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов, вызывающих беспокойство ВОЗ", - добавили в министерстве.

Власти Беларуси подчеркнули, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 "более спокойно".