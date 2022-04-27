В беларуси вводится смертная казнь за "покушение на совершение актов терроризма"

17:07 27 апреля Киев, Украина

Депутаты белорусской Палаты представителей во втором чтении поддержали законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Согласно этому документу, в стране вводится смертная казнь за "покушение на совершение актов терроризма".



Об этом сообщили в телеграмм-канале Палаты представителей.

"Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, которые предусматривают возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.

Власти страны заявляют, что проект закона был подготовлен для сдерживания влияния на "деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью ".



К актам терроризма, как считают власти Беларуси, относятся, среди прочего, диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну с Украиной. Правозащитники считают их политзаключенными.



Также следует отметить, что "исключительное мероприятие" (т.е. смертная казнь) может быть назначено не только за "совершение актов терроризма", но и за "покушение" на него, что открывает пространство для произвольного толкования.



Известно, что в 1996 году в Беларуси состоялся референдум по смертной казни. Тогда за сохранение высшей меры наказания проголосовали более 80% опрошенных (около 6 миллионов человек). В конституции страны написано, что “ смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда ”. Местные медиа сообщают , что последние исследования общественного мнения по вопросу отмены смертной казни показывают снижение количества ее поклонников на 15–20%. Однако добавляют, что до сих пор их количество остается большим.



Недавно ПАСЕ призвала власти страны отменить смертную казнь. Беларусь остается единственной страной в Европе, где смертная казнь есть не только в законодательстве, но и активно применяется в отношении осужденных.



Расстрелять в стране могут только мужчины, совершившие преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшие к моменту вынесения приговора 65 лет. Родственникам приговоренных к смертной казни не сообщают о дне расстрела, не дают последнего свидания перед казнью и не выдают тела для погребения.