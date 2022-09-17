В Беларуси ввели жесткое регулирование цен на социально значимые товары

Согласно постановлению правительства, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены.
Об этом сообщает TUT.by.
С 1 марта повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.
Ограничения по росту цен вводятся на продукты и непродовольственные товары, которые входят в список социально значимых — всего 62 позиции. Среди прочего это рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.
В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, оказалось 50 позиций.
Похожее решение — ограничение по росту цен не более, чем на 0,5% в месяц — власти Беларуси уже принимали в начале 2020 года, но в последствии отменили его.
Теперешнему решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медицинские изделия и некоторые продукты, в том числе из-за чего выросли розничные цены, а фактическая годовая инфляция в январе разогналась до 7,7% при запланированном показателе в 5%.
Госорганам и концернам поручено принять «меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями».
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