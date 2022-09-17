В Беларуси ввели жесткое регулирование цен на социально значимые товары

12:59 24 февраля Киев, Украина

Согласно постановлению правительства, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены.

Об этом сообщает TUT.by.

С 1 марта повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.