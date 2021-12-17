В Беларуси временно запретили продажу пиротехники
15:45 12 Август Киев, Украина
Из-за массовых беспорядков в Беларуси власти приняли решения установить запрет на оптово-розничную торговлю пиротехническими изделиями.
"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 "Об обороте пиротехнических изделий" вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Запрет на реализацию пиротехнических изделий установлен с 12 августа 2020 года и действует до особого решения правительства",
- говорится в сообщении.
Добавим, во время протестов в Беларуси, которые начались после президентских выборов в стране 9 августа, некоторые из демонстрантов использовали пиротехнику.
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