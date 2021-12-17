В Беларуси временно запретили продажу пиротехники

15:45 12 Август Киев, Украина

Из-за массовых беспорядков в Беларуси власти приняли решения установить запрет на оптово-розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 "Об обороте пиротехнических изделий" вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Запрет на реализацию пиротехнических изделий установлен с 12 августа 2020 года и действует до особого решения правительства", - говорится в сообщении.

Добавим, во время протестов в Беларуси, которые начались после президентских выборов в стране 9 августа, некоторые из демонстрантов использовали пиротехнику.