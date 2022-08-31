В беларуси впервые признали экстремистскими Telegram-стикеры

16:31 05 августа Киев, Украина

В беларуси впервые были признаны судом "экстремистской информационной продукцией" два набора Telegram-стикеров под названиями Luka и Sasha 3%.

Об этом свидетельствуют данные в "Республиканском списке экстремистских материалов".



В них встречаются ироничные картинки с александром лукашенко и оппозиционные лозунги, используемые во время протестов 2020 года.

В 2020 году перед выборами президента беларуси в сети появился мем "Саша 3%". Тогда несколько белорусских СМИ предложили читателям выбрать кандидата, за которого они будут голосовать. Как минимум в двух таких опросах Лукашенко набрал лишь 3%. По итогам выборов ЦИК беларуси объявил победителем лукашенко, после чего в стране начались массовые протесты.



В беларуси "экстремистскими" признаны около 300 различных интернет-ресурсов. Например, "экстремистскими формированиями" признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них – Радыё Свабода, телеканал "Белсат", информагентство "Белапан", телеграм-канал "Беларусь головного мозга", объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.



В октябре 2021 года в телеграм-канале ГУБОП появилось сообщение, что вскоре "подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования". При этом в самом постановлении Совмина №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", на которое ссылалось ведомство, не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.



Третьего декабря 2021 года суд в Минске признал "экстремистскими материалами" продукцию телеграм-канала белорусской службы Радио Свобода, а также других соцсетей издания, включая ютуб-канал.