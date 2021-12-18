В Беларуси военные истребители приземлились на трассу

В сети появилось видео, как в Буларуси военный самолет приземлился на автомобильную трассу. Это вызвало шок у многих местных жителей, но оказалось, что это очередные оперативно-тактические учения ВВС. На кадрах видно, как истребитель отрабатывает использование автодорог в качестве запасных аэродромов.

Даны маневр отрабатывают на самолетах МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок автомобильной трассы Минск - Брест. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Учения начались 4 августа и продлятся до 7 августа.

В ходе учений самолеты также готовятся к повторному вылету с трассы и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.

Как стало известно ранее, в Беларуси во вторник, 4 августа, стартовал первый этап оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО.

На видео ниже представлена официальная видео трансляция посадки самолетов на трассу.