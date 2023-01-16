В беларуси стартовали совместные учения с россией

10:07 16 января Киев, Украина

В беларуси начались совместные летно-тактические учения российской и белорусской военной авиации. Ожидается, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что белорусское минобороны сообщило о начале совместного лётно-тактического обучения авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). 
"Сообщается, что в учениях принимает участие авиация Воздушно-космических сил рф, о чем "Белорусский Гаюн" уже сообщал ранее во время прилета в беларусь 12 вертолетов ВКС рф 8 января и 8 истребителей ПКС рф 15 января", — говорится в сообщении.
Минобороны беларуси называет главной целью учений "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". Также в министерстве заявляют, что на учениях авиация двух стран планирует отработать ряд других вопросов:
  • ведение воздушной разведки;
  • Совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
  • Авиационная поддержка группировок войск;
  • Высадка тактического воздушного десанта;
  • Доставка грузов и эвакуация раненых.
Также минобороны беларуси сообщило, что для обеспечения проведения обучения привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС рб.