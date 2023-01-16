В беларуси стартовали совместные учения с россией

10:07 16 января Киев, Украина

В беларуси начались совместные летно-тактические учения российской и белорусской военной авиации. Ожидается, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля.



Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".



Отмечается, что белорусское минобороны сообщило о начале совместного лётно-тактического обучения авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

"Сообщается, что в учениях принимает участие авиация Воздушно-космических сил рф, о чем "Белорусский Гаюн" уже сообщал ранее во время прилета в беларусь 12 вертолетов ВКС рф 8 января и 8 истребителей ПКС рф 15 января", — говорится в сообщении.

Минобороны беларуси называет главной целью учений "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". Также в министерстве заявляют, что на учениях авиация двух стран планирует отработать ряд других вопросов:

ведение воздушной разведки;

Совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;

Авиационная поддержка группировок войск;

Высадка тактического воздушного десанта;

Доставка грузов и эвакуация раненых.

Также минобороны беларуси сообщило, что для обеспечения проведения обучения привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС рб.