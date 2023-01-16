В беларуси стартовали совместные учения с россией

В беларуси начались совместные летно-тактические учения российской и белорусской военной авиации. Ожидается, что учения будут проходить с 16 января по 1 февраля.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что белорусское минобороны сообщило о начале совместного лётно-тактического обучения авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что белорусское минобороны сообщило о начале совместного лётно-тактического обучения авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).
Минобороны беларуси называет главной целью учений "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". Также в министерстве заявляют, что на учениях авиация двух стран планирует отработать ряд других вопросов:
- ведение воздушной разведки;
- Совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
- Авиационная поддержка группировок войск;
- Высадка тактического воздушного десанта;
- Доставка грузов и эвакуация раненых.
Также минобороны беларуси сообщило, что для обеспечения проведения обучения привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС рб.
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