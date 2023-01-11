В беларуси создают собственную ЧВК - DW

18:40 11 января Киев, Украина





Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. Частная белорусская охранная компания "ГардСервис" расширяет штат своих сотрудников и проводит для них тренировки, что может свидетельствовать о ее трансформации в военную компанию по образцу ЧВК "Вагнер".Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

"Белорусское охранное предприятие "ГардСервис", единственное, которому указом александра лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях", - говорится в сообщении.

По мнению Сахащика, сотрудников "ГардСервиса" готовят к участию в боевых действиях. По его данным, персонал компании тренируется уже в течение нескольких месяцев, при этом обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия", - рассказал представитель Объединенного переходного. кабинета.

Он добавил, что в последнее время компания значительно расширила численность своих сотрудников. По данным белорусского оппозиционера, их количество уже может составить более тысячи человек:

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств беларуси", — рассказал Валерий Сахащик.

Собеседник DW считает, что сотрудников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для проведения штурмовых - так же, как наемников российской частной военной компании "Вагнер". Ранее Валерий Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" владимир путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".