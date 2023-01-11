В беларуси создают собственную ЧВК - DW

Частная белорусская охранная компания "ГардСервис" расширяет штат своих сотрудников и проводит для них тренировки, что может свидетельствовать о ее трансформации в военную компанию по образцу ЧВК "Вагнер".
Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.
По мнению Сахащика, сотрудников "ГардСервиса" готовят к участию в боевых действиях. По его данным, персонал компании тренируется уже в течение нескольких месяцев, при этом обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.
Он добавил, что в последнее время компания значительно расширила численность своих сотрудников. По данным белорусского оппозиционера, их количество уже может составить более тысячи человек:
Собеседник DW считает, что сотрудников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для проведения штурмовых - так же, как наемников российской частной военной компании "Вагнер". Ранее Валерий Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" владимир путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии