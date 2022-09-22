В беларуси силовики будут искать россиян, скрывающихся от мобилизации

Белорусские силовики получили инструкции, как поступать с россиянами, которые едут в беларусь, чтобы скрыться от мобилизации.
Об этом изданию «Наша Нiва» сообщил источник в правоохранительных органах республики.
По мнению силовика, беларусь будет выдавать «уклонистов» россии.
Российские регионы начали запрещать военнообязанным выезжать за пределы города или района, в которых они живут, после объявленной владимиром путиным частичной мобилизации. Первым регионом, в котором ввели запрет, стала приграничная с Украиной Курская область. За ней последовали Краснодарский край, Дагестан, Татарстан, Якутия, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Амурская, Смоленская, Тверская, Челябинская области. Запреты на перемещение военнообязанных граждан вводятся военными комиссарами, которые издают соответствующие приказы «по рекомендации минобороны рф». Все документы составлены по одному шаблону.
21 сентября президент россии владимир путин объявил "частичную" мобилизацию. Министр обороны сергей шойгу пояснил, что призвать планируется 300 тысяч резервистов.
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