В Беларуси проходит массовый флешмоб против участия в российско-украинской войне

16:05 22 марта Киев, Украина

По всей Беларуси расклеены листовки "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России". Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.

"Во дворах и подъездах, на досках объявлений беларусы расклеивают листовки: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации. Сябры говорят, что по Минску таких листовок - масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает наказ коммунальщикам срывать и уничтожать их! Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия беларусов в войне на стороне РФ против Украины?" - написала Светлана Кушнир.

Она считает, что такой флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам беларусов против войны, которую развязала в Украине Россия.