В Беларуси продолжаются массовые задержания

16:00 15 Июль Киев, Украина

Правоохранительные органы Республики Беларусь во вторник задержали в различных регионах страны более 250 человек за нарушение общественного порядка.

Акции в Минске и других городах начались после того, как накануне ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты двум претендентам — экс-главе Белгазпромбанка Бабарико Виктору Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения", - пресс-служба МВД республики.

Больше всего нарушений» было зафиксировано в Минске, в Витебске обошлось без задержаний.



В МВД также сообщили, что часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, а часть – помещена в СИЗО.