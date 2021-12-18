В Беларуси продолжаются массовые задержания

Правоохранительные органы Республики Беларусь во вторник задержали в различных регионах страны более 250 человек за нарушение общественного порядка.
Акции в Минске и других городах начались после того, как накануне ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты двум претендентам — экс-главе Белгазпромбанка Бабарико Виктору Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало.
Больше всего нарушений» было зафиксировано в Минске, в Витебске обошлось без задержаний.
В МВД также сообщили, что часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, а часть – помещена в СИЗО.
В МВД также сообщили, что часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, а часть – помещена в СИЗО.
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