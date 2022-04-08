В Беларуси продолжают преследовать независимые СМИ

14:10 08 июля Киев, Украина

В пророссийской Беларуси по примеру Кремля проводят организованные обыски редакций независимых СМИ. Сегодня сообщается об обысках редакции "Наша Ніва", а новостной сайт республики Tut.by был вынужден запустить новое медиа под названием Zerkalo.io., чтобы избежать статуса "экстремистских".

Об этом сообщает новоиспеченное белорусское "Zerkalo".



8 июля силовики пришли в независимое издание "Наша Ніва". Издание отмечает, что главный редактор, Егор Мартинович, задержан. На связь не выходят также некоторые другие сотрудники "НН".



Также сообщается, что в квартире у Егора Мартиновича проводят обыск.



Telegram-канал Nexta сообщает, что в редакцию "Брестской Газеты" пришли силовики. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали и грозились выломать дверь.



Nexta также пишет: "Уничтожение независимых СМИ продолжается. В редакцию барановичского издания Intex-Press пришли с обыском сотрудники КГБ".



Как сообщили в Министерстве информации Белоруссии, сайт "Нашей Нивы" был заблокирован по запросу Генпрокуратуры. Решение принято "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона "О средствах массовой информации"

Бывшая команда одного из крупнейших новостных сайтов Беларуси Tut.by запустила новое медиа под названием Zerkalo.io. Об этом сообщается на его сайте.

"Мы не возвращаемся под старым брендом, потому что хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протоколов, штрафов и суток, если Tut.by признают экстремистским", – говорится в сообщении.

Социальные сети Tut.by, которые остались под контролем журналистов, станут соцсетями Zerkalo.io и в будущем сменят название.





По словам журналистов, название нового медиа – это намек на то, что оно отражает реальность. При этом, как отмечают авторы проекта, ресурс не будет полностью копировать Tut.by: из‑за нехватки средств журналистам пришлось отказаться от некоторых рубрик.



Также они заверили, что Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда Tut.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций.



Напомним, 18 мая 2021 года сайт Tut.by был заблокирован. Против руководителей портала завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. МВД Беларуси требует признать экстремистскими сайт и соцсети издания.



По данным Similarweb, Tut.by – крупнейший новостной портал Беларуси. Он работал с 2000 года. Журналисты издания активно освещали акции протеста в стране, которые проходили в конце лета, осенью и зимой 2020 года после выборов президента.