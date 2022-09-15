В беларуси приговорили журналиста-расследователя к 13 годам колонии

10:42 15 сентября Киев, Украина

В беларуси журналиста газеты "Новое время" и международного сообщества InformNapalm Дениса Ивашина приговорили к 13 годам и одному месяцу лишения свободы.



Такое решение принял Гродненский областной суд, сообщает правозащитный центр "Вясна".



Приговор Ивашина будет отбывать в колонии в условиях усиленного режима. Также суд оштрафовал его на 4800 рублей.



Кроме того, Ивашин, который содержится за решеткой уже полтора года, должен выплатить моральную компенсацию девяти потерпевшим – по 2000 рублей каждому.



Ивашин был обвинен по статье 365 (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) и части 1 статьи 356 (государственная измена) Уголовного кодекса Беларуси.



Суд длился месяц в закрытом режиме, поскольку на процессе "рассматривали данные, составляющие государственную тайну". 12 сентября Ивашин выступил с последним словом, но общественность его не смогла услышать, потому что весь процесс проходил в закрытом режиме.



Обвинения выдвинули Ивашину после публикации статьи-расследования на сайте InformNapalm и в газете "Новое время". Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения Беркут, которые участвовали в разгонах белорусских протестов в рядах белорусского ОМОНа. Белорусская служба безопасности КГБ обвинила Ивашина в сотрудничестве с украинской разведкой.



В международной организации Комитет защиты журналистов (КЗЖ) назвали обвинения против журналиста сфабрикованными и призвали немедленно освободить его, а также других представителей печати, заключенных режимом президента Александра Лукашенко.

"КЗЖ глубоко шокирован 13-летним заключением Дениса Ивашина. Обвинения против него, кажется, полностью сфабрикованы и направлены на то, чтобы терроризировать независимых журналистов и помешать им продолжать свою работу в Беларуси”, – сказал Карлос Мартинес де ла Серна, программный директор КЗЖ в Нью-Йорке.