В беларуси предложили миру отказаться от концепции прав человека

08:02 28 июля Киев, Украина

Замминистра иностранных дел, постпред беларуси при ООН Юрий Амбразевич, раскритиковал современную концепцию прав человека, заявив, что Запад "навязывает" свое видение остальному миру, тогда как каждая страна вправе трактовать понятие прав человека по-своему.

По мнению представителя МИД беларуси, именно различия в определении прав человека приводят к разногласиям в международных отношениях: "либеральные демократии", а также "проплаченные ими международные структуры" настаивают на своем видении, но у Минска есть собственная точка зрения. По мнению Амбразевича, человек максимально свободен только в момент рождения, а затем общество начинает налагать на него ограничения, и права человека от него уже не зависят.

«Одновременно любое государство априори является структурой, порожденной обществом с целью поддерживать доминирующее понятие об общественном благе, в том числе путем насилия», — заявил дипломат.

При этом каждое государство имеет собственное представление об общественном благе и допустимом уровне насилия со стороны власти. Поэтому, считает он, невозможно достичь «универсального консенсуса о некоем идеальном или приемлемом международном стандарте выполнения концепции прав человека».



Государства, считает он, должны применять собственные концепции прав человека, учитывающие собственные особенности. А нынешнее международное понимание прав человека является "утопией", мешает мировому развитию, служит основой для экономических санкций и даже гибридных войн. Поэтому от существующей концепции отказаться, решил представитель беларуси. Он предложил заменить международное сотрудничество в этих вопросах добровольными национальными обзорами ситуации.

Сейчас в беларуси концепция прав человека очень проста: у тех у кого есть погоны - есть права, у остального населения страны прав нет.