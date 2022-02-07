В Беларуси потерпел крушение военный самолет, есть жертвы

В городе Барановичи Брестской области при выполнении учебно-тренировочного полета из-за технических неполадок упал военный самолет Як-130.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta со ссылкой на Минобороны страны.
К сожалению, оба летчика погибли.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — лётчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.
Других жертв и разрушений нет.
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