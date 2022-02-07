В Беларуси потерпел крушение военный самолет, есть жертвы

14:04 19 Май Киев, Украина

В городе Барановичи Брестской области при выполнении учебно-тренировочного полета из-за технических неполадок упал военный самолет Як-130.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta со ссылкой на Минобороны страны.

"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населённого пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались", - говорится в сообщении.

К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — лётчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет.