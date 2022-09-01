В беларуси польскую журналистку приговорили к 5 годам колонии
10:20 04 августа Киев, Украина
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал приговор журналистке "абсолютным скандалом".
Слауниковой инкриминировали "создание экстремистского формирования". Процесс длился больше месяца за закрытыми дверями. 3 августа ей присудили 5 лет колонии.
"Свобода прессы, свобода слова и беспрепятственное право выражать взгляды – это ключевые принципы демократии. Приговор режима лукашенко в отношении журналистки Ирины Слауниковой – 5 лет колонии – это абсолютный скандал, нарушение всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов", - заявил Моравецкий.
По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", сейчас в беларуси по меньшей мере 1253 осужденных являются политзаключенными.
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