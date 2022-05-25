В беларуси подтвердили, что снабжают россию оружием

"Премьер-министр" режима Лукашенко Роман Головченко заявил, что беларусь поставляет оружие российской федерации. По словам "премьера", белорусское оружие востребовано не только внутри страны, но и "для нужд российской федерации".
Оружие российского производства в настоящее время пользуется спросом у российских потребителей, заявил Головченко в программе "До полуночи", показанной на гостелеканале "Беларусь-1" вечером 24 мая.
Главченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против Военно-промышленного комплекса (ВПК).
Главченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против Военно-промышленного комплекса (ВПК).
По его словам, для этого производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".
И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для российской федерации. У нас есть общие программы.
Мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине.
И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для российской федерации. У нас есть общие программы.
Мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине.
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