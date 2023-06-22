В беларуси "отрицательно приземлился" военный вертолет Ми-24

16:05 22 июня Киев, Украина

В беларуси разбился вертолет Ми-24, который, вероятно, принадлежал Воздушным силам российской федерации. Крушение произошло на участке трассы между Ивацевичами и Барановичами. По предварительной информации, экипаж выжил.

От минобороны беларуси нет официального подтверждения чей вертолет упал — беларуский или российский

Однако на опубликованном фото с вертолетом видна надпись на хвосте «Опасно», а также красная звезда, как на вертолетах ВКС рф. На вертолетах ВС беларуси звезда изображается немного иначе — с тонкой красной окантовкой;

Кроме того, на корпусе видно символ, похожий на Z — его минобороны россии использует с начала вторжения в Украину;

По совокупности размеров и взаимного расположения маркировок и надписей, а также по наличию литеры Z, можно предположить, что на фото запечатлены обломки вертолета Ми-24 ВКС рф (а не ВС беларуси).