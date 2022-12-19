В беларуси объявили о завершении проверки боеготовности войск

14:33 19 декабря Киев, Украина



Об этом сообщает прес-служба Минобороны беларуси



Минобороны беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента александра



По поручению лукашенко, беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к В беларуси заявили о завершении проверки боевой готовности Вооруженных сил страны, которые начались 6 дней назад.Об этом сообщает прес-служба Минобороны беларусиМинобороны беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента александра лукашенко По поручению лукашенко, беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.



Одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.

Государственная пограничная служба Украины сообщила 13 декабря, что не фиксирует на границе с беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение. В ГПСУ считают объявленную проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации







