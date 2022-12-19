В беларуси объявили о завершении проверки боеготовности войск

В беларуси заявили о завершении проверки боевой готовности Вооруженных сил страны, которые начались 6 дней назад.
Об этом сообщает прес-служба Минобороны беларуси
Минобороны беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента александра лукашенко.
По поручению лукашенко, беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
Об этом сообщает прес-служба Минобороны беларуси
Минобороны беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента александра лукашенко.
По поручению лукашенко, беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
Одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.
Государственная пограничная служба Украины сообщила 13 декабря, что не фиксирует на границе с беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение. В ГПСУ считают объявленную проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации
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