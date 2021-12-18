В Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз

16:56 01 Декабрь Киев, Украина

По информации польской погранслужбы, в Беларуси находятся по меньшей мере 10 тысяч мигрантов, намеренных попасть в ЕС.

Такие данные обнародовал на брифинге в Варшаве официальный представитель ведомства. Согласно предоставленной информации, стихийных лагерей мигрантов на белорусской стороне у пограничных переходов больше нет. Тем не менее, белорусские спецслужбы регулярно привозят мигрантов на фурах к границе.



По данным польской стороны, за последние сутки польскими пограничниками зарегистрировано 134 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Как сообщается, ранним утром 30 ноября недалеко от населенного пункта Шудзялово большая группа "агрессивных иностранцев" бросала в польских пограничников камни, металлические прутья и петарды. Еще один схожий инцидент произошел в окрестностях села Мельник.



По словам белорусского правителя Александра Лукашенко, в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), он хочет решить "проблему" до конца нынешнего года, а также намерен обратиться к прибывшим из ближневосточных стран людям с просьбой о возвращении на родину, поскольку "никакого гуманитарного коридора не будет ". Ранее он призвал Германию принять несколько тысяч мигрантов и утверждал, что германская сторона проявила готовность сделать это. Подобные утверждения в Берлине не раз опровергались.

Между тем, запланированный на 30 ноября рейс для вывоза граждан Ирака из Беларуси авиакомпания Iraqi Airways в последний момент отменила. Минский аэропорт сообщил об этом в новостном канале Telegram. О причинах отмены в сообщении речь не идет. В минувшие выходные на родину эвакуировали сотни мигрантов, застрявших в Беларуси у внешних границ ЕС.



В пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах у границы с Польшей все еще находятся сотни человек. Многие нуждаются в медицинской помощи. По данным белорусского государственного агентства БелТА, там открыт небольшой стационарный пункт медицинской помощи, который работает круглосуточно.



