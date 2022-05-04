В беларуси начались внезапные военные учения

08:57 04 мая Киев, Украина

В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой «воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач».
 
Об этом сообщает министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что состав сил, участвующих в проверке, будет поэтапно наращиваться и что в ходе маневров запланировано перемещение «значительного количества военной техники» — и призвали гражданских водителей к внимательности.

Как и на предыдущих учениях с российской армией, в минобороны Беларуси  заявили, что мероприятия "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".

При этом в ведомстве не уточняют, в какой части страны будут проводить учения.

Отметим, что Беларусь не принимает прямого участия в войне, которую россия развязала против Украины, при этом предоставляет свою территорию российским войскам. В частности, власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой. 