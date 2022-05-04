В беларуси начались внезапные военные учения

08:57 04 мая Киев, Украина

В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой «воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач».

Об этом сообщает министерство обороны страны.



В ведомстве отметили, что состав сил, участвующих в проверке, будет поэтапно наращиваться и что в ходе маневров запланировано перемещение «значительного количества военной техники» — и призвали гражданских водителей к внимательности.



