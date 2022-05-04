В беларуси начались внезапные военные учения

В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой «воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач».
Об этом сообщает министерство обороны страны.
В ведомстве отметили, что состав сил, участвующих в проверке, будет поэтапно наращиваться и что в ходе маневров запланировано перемещение «значительного количества военной техники» — и призвали гражданских водителей к внимательности.
В ведомстве отметили, что состав сил, участвующих в проверке, будет поэтапно наращиваться и что в ходе маневров запланировано перемещение «значительного количества военной техники» — и призвали гражданских водителей к внимательности.
Как и на предыдущих учениях с российской армией, в минобороны Беларуси заявили, что мероприятия "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".
При этом в ведомстве не уточняют, в какой части страны будут проводить учения.
Отметим, что Беларусь не принимает прямого участия в войне, которую россия развязала против Украины, при этом предоставляет свою территорию российским войскам. В частности, власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой.
При этом в ведомстве не уточняют, в какой части страны будут проводить учения.
Отметим, что Беларусь не принимает прямого участия в войне, которую россия развязала против Украины, при этом предоставляет свою территорию российским войскам. В частности, власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой.
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